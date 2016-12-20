انطلاق معرض “منتجون” الرابع الثلاثاء القادم بمشاركة أكثر من 600 أسرة سعودية

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ماجد بن عبدالمحسن الحكير:-

أن فكرة معرض “منتجون” الرابع للمستثمرات من المنزل جاءت استشعارا لأهمية قطاع المستثمرات من المنزل.

وما يشكله هذا القطاع من قوة اقتصادية محركة للتنمية الاقتصادية في المملكة.

ويعدّ من أهم الموارد البشرية للأيدي العاملة الشابة الوطنية .

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

مبينا أن غرفة الرياض تسعى منذ نشأتها على إتاحة فرص العمل وامكانيات النجاح أمام المواطنين وبالأخص المراة السعودية.

حيث تكفلت الغرفة بكافة تكاليف المعرض التزاما منها بدعم المبدعات ورائدات العمل من المنزل.

وسعيا لتمكينهن على طريق النجاح ودفعهن الى الوصول لأهدافهن المستقبلية وسط البيئة الملاءمة لهن.

باعتبار نشاطهن عملا ابداعيا وانتاجيا كأي نشاط تجاري آخر.

وأوضح الحكير أن من أهداف المعرض:-

توفير بيئة مساندة وداعمة لسيدات الاعمال السعوديات.

وتم الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة مع فريق العمل لاستقبال المستثمرات.

وانهاء المقابلات لتحديد المشاركات في المعرض.

حيث كان الاختيار وفق شروط وضوابط تدفع الى ابراز المشاريع المميزة والعمل على تذليل كافة الصعاب.

من أجل انخراط الأسرة في مجال الاستثمار لأن الاستثمار من المنزل يشكل محورا مهما في عالم التجارة في المملكة.

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس الامناء بمركز الرياض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة راكان بن عبدالله أبو نيان:-

ان نجاح النسخ السابقة لمعرض منتجون وما وجده من صدى في الاوساط الاقتصادية.

هو القاعدة لانطلاق النسخة الرابعة وما يحظى المعرض من دعم اصبح حافزا.

لتحقيق اهدافنا في ان نكون شريكا استراتيجي فعال للاسرالمنتجة ودعم قطاع الاستثمار من المنزلي.

حيث حظي “منتجون الثالث” بتفاعل كبير من الزوار تجاوزو 250 ألف زائر وزائرة على مدى تسعة أيام .

وبحجم مبيعات فاقت 10 ملايين ريال مثلت عائدا على 620 أسرة منتجة.

وبين أبو نيان أنه تجاوز عدد المتقدمات للمعرض هذا العام اكثر من 1000 متقدمة لـ 22 نشاطا مختلفا .

والتي من ابرزها التقنية والترجمة وصيانة الجوال والماكولات والازياء والديكور والتصوير والتجميل وغيرها؟

كما ان شروط القبول سهلة وميسرة وهي:-

ان تكون المتقدمة سعودية ولا يقل عمرها عن 18 سنة.

وأن تتسم بالمهارة والحرفية والقدرة على الإنتاج بكميات تغطي تلبية احتاج المتسوق طوال فترة المعرض.

وأن يكون المنتج مقبولا من اللجنة المنظمة ومطابق للمعايير صحة البيئة ومتوافق مع الانظمة والضوابط الشرعية .

وأشار أبو نيان ان منتجون ساهم في خفض نسبة البطالة لدى المراة ووفر لها نافذة تسويقية.

لعرض وبيع منتجاتها وتشجيعها على توسيع قاعدة الإنتاج ويتيح لها الفرصة لعقد شراكات واتفاقيات مع الجهات الداعمة والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص وتبني فكرتها والمشاركة في تسويقها.

يذكر أن المعرض سيفتح ابوابه للزوار من الفترة 28 ربيع الأول -4 ربيع الثاني الموافق 27 ديسمبر – 2 يناير .

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وتنظمه غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 600 أسرة سعودية.