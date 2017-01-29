انطلاق معرض (منتجي) بالخبر

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الدمام – البلاد

انطلقت أمس الأول بمجمع الراشد التجاري بمحافظة الخبر فعاليات معرض “منتجي” للأسر المنتجة، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي، وينظمها مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وتستمر فعاليات المعرض خمسة أيام ، بمشاركة 33 أسرة منتجة تستعرض منتجاتها.

وأوضح الغامدي أن المعارض التي تعدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سواء في الرعاية الاجتماعية أو التنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص تمثل دعماً للأسر المنتجة، مشيراً إلى أن هذا المعرض يأتي تفاعلاً مع دعم الأسر وفتح منافذ وأفاق جديدة لتسويق منتجاتها.

وبين مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بالنيابة سامي القرني أن المعرض يضم منتجات متنوعة وحرف يدوية تشتمل على أزياء وعطور وطباعة واكسسوارات وبخور، كما ركنا تعريفيا بالخدمات المقدمة من مركز التنمية الاجتماعية بالدمام ، مشيرا الى أن المعرض يفتح أبوابه للزوار في الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.