العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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انطلاق معسكر الأخضر استعدادًا للكنغر

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انطلاق معسكر الأخضر استعدادًا للكنغر
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الرياض- البلاد
ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ابتداء من اليوم، استعداداً للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م ، وسيستمر المعسكر من 10 – 17 من شهر مايو، التي تقتصر على اللاعبين، الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري جميل للمحترفين. هذا وسيبدأ معسكر المنتخب بتجمع اللاعبين في ” الرياض “، وسيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية، فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي؛ من أجل الوقوف على جاهزية المنضمين.
سيجري المنتخب السعودي مساء يوم غداً حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بنادي الشباب .

التصنيف: الرياضة

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