انطلاق ملتقى “رائدات النجاح” بصامطة

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صامطة – البلاد

انطلقت فعاليات ملتقى “رائدات النجاح” للروضات القرآنية بمحافظة صامطة، الذي يجمع بين مديرات ومعلمات ومشرفة الروضات القرآنية .

وبدئ اللقاء بكلمة ترحيبية من مشرفة الروضات القرآنية نوره بنت يعقوب الحكمي ، تناولت فيها الهدف من الملتقى وهو التعارف وكسر الحواجز والرؤية المستقبلية للروضات القرآنية.

وتحدثت المشرفة عن الخطط التطويرية ، مبرزة مدى حرص الجمعية الخيرية لتحفيظ القران بصامطة وجهودها الملموسة لمنسوبات الروضات القرآنية ، وتنشئة جيل المستقبل.

ثم أقيمت ورشة عمل “القائد الناجح والمعلم الناجح” ، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهية.