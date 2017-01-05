انطلاق منافسات (رسل السلام ) بتعليم الشمالية

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عرعر – البلاد

بدأت منافسات “رسل السلام” للتميز الكشفي بمدارس منطقة الحدود الشمالية ، وشملت كافة المراحل الدراسية” أشبال ، فتيان، متقدم ” التي ينظمها قسم النشاط الكشفي بإدارة تعليم الحدود الشمالية ، وفقا لأربعة فروع للمنافسات؛ ثلاثة فروع اختيارية، والفرع الرابع إلزامي، وكل فرع يندرج تحته ثلاثة فروع يتم اختيار واحد منها لتقديمه من قبل المدرسة المشاركة ، علما بأن كل مدرسة تشارك بخمسة طلاب يمثلونها وفق محاور: وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي موافق لرؤية 2030 .

وتهدف المنافسات إلي تنمية الشخصية المتكاملة للكشاف بتعزيز مهارات التفاعل الإيجابي مع الحياة، ضمن إطار ” مشروع رسل السلام” .

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بندر أبا الخيل، أن المنافسات بدأت بتصفيات من المدارس لاختيار خمسة طلاب يمثلونها ثم القطاعات وانتهاءً على مستوى المنطقة، وترشيح مدرسة من كل مرحلة للمشاركة في المنافسات النهائية على مستوى المملكة، في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الباحة.