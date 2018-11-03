انطلاق مناورات تمرين “درع العرب 1 ” بمصر

انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية مناورات التمرين المشترك (درع العرب 1) الذي تشارك فيه إلى جانب القوات المسلحة المصرية كلاً من القوات المسلحة السعودية والإماراتية والكويتية والبحرينية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب ، وتستمر حتى 1440/03/11هـ .

وأوضح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي أن تمرين (درع العرب 1) يأتي ضمن تمارين الخطة التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة السعودية.

وبين أن التمرين يهدف إلى تنمية وتعزيز مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للدول الشقيقة المشاركة في التمرين من خلال تنفيذ تدريب عربي مشترك، كما يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة حيث يشتمل التمرين على عدد من العمليات في مجال مكافحة الإرهاب وتطهير القرى الحدودية وتأمينها وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على الإنزال البحري والمظلي وتأمين السواحل البحرية وعدد من العمليات والفرضيات القتالية الجوية، مشيراً إلى أن التمرين سوف يمر بعدد من المراحل المختلفة من أهمها مرحلة تدريب القوات التي تستمر 9 أيام إضافة إلى ندوة كبار القادة حيث تشتمل على محاضرات يقدمها ضباط من كافة الدول المشاركة ومرحلة تنفيذ الأنشطة البحرية ومرحلة القضاء على بؤرة إرهابية ومرحلة التدريب التكتيكي بالذخيرة الحية وقفزة الصداقة .