انطلاق منتدى الإدارة والأعمال بجدة

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جدة- عبد الهادي المالكي

تنطلق بمدينة جدة اليوم الاثنين أعمال منتدى الإدارة والأعمال الثامن , بعنوان “القيادات الإدارية ودورها في تبني التغيير وانجاح رؤية المملكة 2030 ” , وذلك بفندق ميرديان جدة ,ويستمر ثلاثة أيام.

وتتناول جلسات المنتدى موضوعات ، نظرة إدارية واستراتيجية على رؤية المملكة 2030 , دور الكفاءات الفنية والتقنية الوسيطة اللازمة لإنجاح الرؤية , نظرة إدارية واستراتيجية على رؤية المملكة 2030 , التغيير الإداري منهج رسالة لتحسين الاقتصاد السعودي, إدارة وقيادة المؤسسات والجمعيات الأهلية ، التخطيط الاستراتيجي.

كما تتناول، دور القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص في إنجاح الرؤية , دور الشباب والمرأة في تفعيل رؤية المملكة 2030 , تجارب علمية في التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤى الإدارية والاقتصادية ,إضافة إلى عقد ورشة عمل بعنوان ريادة الأعمال , تقدمها نسرين قطان.