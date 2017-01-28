انطلاق مهرجان (إجازتي سعادتي)

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السيح – البلاد

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الخرج “مهرجان إجازتي سعادتي” بحزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع خلال إجازة منتصف العام الدراسي ، التي تقام في مدينتي السيح والدلم.

وأوضح مدير عام تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار أن فعاليات المهرجان تستمر خمسة أيام و تشتمل على العديد من البرامج التي تستهدف أفراد المجتمع لاسيما شريحة الشباب والناشئة التي تقام في مقرات أندية الأحياء في السيح والدلم ، ومقر مخيم المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة الواقع على طريق العين في غرب الدلم والذي سيشهد انطلاقة فعاليات المهرجان بإقامة عروض الطيران الشراعي وعدد من البرامج الترويحية والترفيهية وبرامج الرياضة للجميع.

وأبان الدكتور العبدالجبار أن فعاليات اليوم الأول للمهرجان اشتمل على برنامج “شاركهم” الذي استضاف نزلاء مستشفى النقاهة في مقر نادي الحي بثانوية الإمام البخاري في حي الخزامى بالسيح ، وذلك بمشاركة فريق “مبادرة يعطيك خيرها” وفرقة تلاوين إضافة إلى فعاليات المعارض المصاحبة ، فيما تشتمل فعاليات اليوم الثاني على برنامج “تعلم مهارة ركوب الخيل” وإقامة عدد من البرامج الترويحية والترفيهية التي تستهدف الشباب والناشئة وذلك في مقر مخيم المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ،

فيما تستهل فعاليات اليوم الثالث بإقامة المهرجان الكشفي الذي يتضمن عدد من المسابقات والعروض والألعاب والمهارات الكشفية وبرنامج الطهي الخلوي بجانب البرامج الترويحية المختلفة وحفل السمر وذلك بمقر المخيم الكشفي ، وستشتمل فعاليات اليوم الرابع على برامج “المهرجان التطوعي” التي تتضمن مسيرة للدبابات والدرجات الهوائية ، وإقامة برنامج الرسالة الصامتة للأمن الفكري ، وبرنامج الأناشيد الهادفة ، بجانب إقامة بعض المسابقات والبرامج الترويحية في مقر المخيم الكشفي ،وفي الفترة المسائية يقام المهرجان الإنشادي بمشاركة نخبة من المنشدين وذلك بمقر نادي الحي في حي الورود بالسيح ، أما اليوم الخامس والأخير فيشتمل على عروض الصقارين بمشاركة نخبة من المهتمين بتربية الصقور ، وإقامة عدد من البرامج الترويحية والترفيهية بمقر المخيم الكشفي ، وفي الفترة المسائية يقام برنامج اجتماعي بعنوان ” اسعدوهم ” يشتمل على العديد من المسابقات الترويحية والترفيهية ومسابقة رياضية بعنوان (حماك الله يا وطن) ، وذلك بمقر نادي الحي في متوسطة الإمام محمد بن عبدالوهاب بالدلم.