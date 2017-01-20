انطلاق مهرجان الدرب للتسوق والترفيه

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الدرب – البلاد

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن، فعاليات مهرجان الدرب السياحي للتسوق والترفيه ، بحضور محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبوشرحة، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ، وذلك بجوار حديقة أبويحيى في الدرب.

وتجوّل الدكتور المقرن في أروقة المهرجان مستمعاً إلى شرح مفصل من القائمين عليه عما يحتويه من معروضات ومنتجات من خلال خيمة التسوق، التي تضم تحت سقفها أكثر من 50 محلاً تجارياً ، تعرض جميع مستلزمات الأسرة من ملابس نسائية ورجالية وأطفال ، ومحالا لبيع العطور والإكسسوارات وأدوات التجميل وبيع العود والبخور ، والمكسرات والبن بأنواعه والبهارات بجميع أنواعها ، وكذا المحلات الخاصة ببيع الأواني المنزلية وقسم لألعاب الأطفال ، إضافة للأركان التوعوية، التي يشارك فيها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرب.

إثر ذلك افتتح وكيل الإمارة خيمة الأسر المنتجة، التي تشرف عليها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ، وتشارك فيها 17 من الأسر المنتجة التي تدعمها اللجنة، والتي يتم من خلالها تقديم العديد من منتجات الأعمال اليدوية والحرفية والمأكولات الشعبية .

من جانبه أوضح محافظ الدرب أن المهرجان السياحي، يهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة ، وإبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل الأنشطة التجارية والترفيهية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل إضافية .

وبين أن المهرجان الذي يستمر لمدة 45 يوماً ، يشمل في ساحته الخارجية مدينة ألعاب للأطفال ومسرحا للطفل، يشهد العديد من الفعاليات اليومية الثقافية والاجتماعية ، مشيرا إلى مشاركة لجنة التنمية الاجتماعية؛ سواء من خلال خيمة الأسر المنتجة، أو من خلال المعارض المتخصصة التي تشمل المعرض التراثي والإعلامي ومعرض شهداء الواجب ، إلى جانب تنظيم العديد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية.

* مشروعات وخدمات

من جهة ثانية تفقد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الدرب ، وذلك خلال جولته بحضور محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة.

وشملت الجولة مركز الدرب الحضاري ، حيث اطلع على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمركز ، مستمعاً إلى شرح من رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن الخرمي عن المشروعات التي يجري إنشاؤها على مساحة 50 ألف متر مربع ، وتضم ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة ، إلى جانب مسرح روماني مفتوح ومسرح آخر مغلق ، فضلاً عن ساحة احتفالات للمحافظة ، التي وصلت نسب الإنجاز بها إلى مراحل متقدمة.

كما شملت الجولة مشروع إنشاء مستشفى الدرب العام الجديد، حيث قدم مدير المستشفى علي بن محمد أبو شقارة شرحًا وافيًا عن المشروع ،الذي تبلغ سعته 200 سرير، وتبلغ تكاليفه الإجمالية نحو 327,649,490 ريالاً ، ويجري إنشاؤه على مرحلتين ، خُصصت الأولى منهما لتنفيذ المبنى الرئيس للمستشفى الذي يتكون من ثلاثة طوابق، تضم أقسام الطوارئ والأشعة بمختلف أقسامها والمختبرات والصيدلية وغرف العمليات بجميع أنواعها، وجراحة اليوم الواحد، والعناية المركزة (أطفال ، ونساء ، ورجال) ، والأقسام الخاصة بالتنويم ، إلى جانب الأسوار والمواقف والطرق وغرف الحراسة والمرافق الخدمية المساندة الأخرى ، حيث بلغت نسبة الإنجاز بهذه المرحلة 38,6% .

وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع مستشفى الدرب العام ، تشمل تنفيذ 30 وحدة سكنية، ومبنى ترفيهي وغرفة حراسة مع الطرق والمواقف، ومرافق خدمية أخرى ، وبلغت نسبة الإنجاز بها 9,6 % .