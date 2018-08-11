انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

انطلقت، اليوم السبت ، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن ، بتنافس عدد كبير من الهجن على المراكز الأولى بأشواط التنشيطي الأول “الفترة الصباحية” والبالغ عددها ٣٠ شوطاً، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

ويقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشهدت الأشواط الـ٣٠ تنافساً بين الهجن المشاركة، وسط تفاعل كبير من محبي هذه الرياضة الأصيلة.

وفِي ختام الأشواط أعلنت أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بهذه الأشواط وهم حسب ترتيب الأشواط: “غانم بن محسن الهاجري، فلاح بن فهد بن طحنون، هجن النايفات، رياض بن ثامر السعدون، سليم بن رويشد الجهني، راجس علوش الدوسري، نواف بن محمد أبو ساق، عبدالعزيز بن حمد بن حلفان، رياض بن ناصر السعدون، محمد بن عبيد المري، محمد بن ناصر اليامي، هادي سالم المري، فهيد بن بيشان العجمي، سعد بن طالب بن شريم، سعد بن طالب بن شريم، علي بن محمد المري، زيد بن سالم المري، بطشان بن صالح اليامي، ضيف الله علي البريكي، علي بن راشد المري، عبدالرحمن علي العجمي، علي بن راشد المري، خالد بن ربيع العجمي، فيصل بن طالب بن شريم، فيصل بن طالب بن شريم، حمد بن راشد بن رايه، فيصل بن محمد المري، محمد بن سالم المري، علي بن راشد الرايه، فيصل بن طالب بن شريم”.