انطلاق ورشة أعمال “يونا” حول تصوير البيانات في وسائل الإعلام

انطلقت اليوم في مركز التدريب التابع لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بجدة ، أعمال ورشة ” القواعد الحديثة للتصوير البياني في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي” ، التي تعقدها إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد ، وتستمر ثلاثة أيام.

وأكدت مدير إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي مها عقيل ، أهمية الورشة ومحاورها في تنمية معارف العاملين في الحقل الإعلامي.

لافتة إلى أن الورشة تحمل الكثير من الموضوعات الهامة وخاصة مهارات توظيف البيانات في الإعلام.

التي تبرز أهميتها في وقتنا الحالي في ظل التطور الذي تشهده مختلف المجالات في الجانب البياني والتقني للقصة الخبرية.

وثمن المدير العام لاتحاد يونا المستشار عيسى خيره روبله ، التعاون المتواصل بين المنظمة والاتحاد في شتى المجالات.

وخاصة المجال الإعلامي سعياً لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في خدمة عالمنا الإسلامي.

مضيفاً :” يطيب لي هنا أن أثمن مستوى التعاون القائم بين الاتحاد والمنظمة، ممثلة بإدارة الإعلام وخاصة بعد قرار الجمعية العامة تحويل الوكالة إلى إتحاد.

والتوصية بالمشاركة الفاعلة في البرنامج العشري الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي ، من خلال إستهداف تدريب 100 إعلامي سنوياً”.

وتقدم الورشة المدربة البريطانية جولا بيسكوسكا ، من مؤسسة “تومسون فوينديشنالتي خصص يومها الأول لشرح قواعد الرسالة الإعلامية وتصوير البيانات.

وعمليات إختيار الموضوعات ، وتجميع المعلومات والبيانات وعمليات العصف الذهني والخريطة الذهنية ، إلى جانب تقديم قصة إخبارية ثابتة وبيانات دقيقة في صميم كل اتصال مرئي رائع.

ويشارك في الورشة إعلاميون من منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية واتحاد إذاعات الدول الإسلامية (إيبو).

ووكالة الأنباء السعودية (واس) ، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.