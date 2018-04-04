انعقاد الاجتماع الخامس للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية

افتتح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم ، أعمال الاجتماع الخامس للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمة المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان ، وعميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور هشام بن جميل برديسي ، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

وأوضح معالي مدير الجامعة أن الاجتماع جاء ليعزز ما حققته الجامعات من مكتسبات في الاهتمام

بتطبيق التعليم الإلكتروني كأحد أهداف الخطط الاستراتيجية من الجامعات

التي تضمنت نشر ثقافة التعليم الإلكتروني واستخدامه كعنصر أساسي لدعم العملية التعليمية

مشيراً إلى أن هذا الاجتماع الخامس يأتي من أجل تسليط الضوء على التوجهات المستقبلية في التعليم الإلكتروني المنبثقة

من رؤية المملكة 2030 في التعليم الرقمي ، والاستفادة منه ليكون نافذة للمجتمع الأكاديمي

في الجامعات السعودية لتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني المساندة للعملية التعليمية.

واستهل الاجتماع مراجعة وعرض توصيات اللقاءات السابقة للجنة ، ثم عرض فيلم تعريفي عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ، بالإضافة لمناقشة العديد من المحاور، التي ركزت على معرفة هوية اللجنة والمنشود في ضوء المستجدات ونواتج التعلم وإدارة التغيير في الجامعات لتحقيق معايير الجودة في المقررات والبرامج الإلكترونية ، إلى جانب مناقشة المعايير الأساسية لتطبيق التعلم الإلكتروني والتعليم المساند ، إضافة إلى التحليل والتقارير والتدريب المشترك.