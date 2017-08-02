انعقاد ورشة عمل ” تسويق المنتجات الزراعية ” بمحافظة الدوادمي

رعى وكيل محافظة الدوادمي صالح بن سيف الرافع في مسرح الكلية التقنية بالدوادمي اليوم.

بحضور مدير عام الزراعة في الدوادمي المهندس منصور الكثيري، ومدراء الإدارات الحكومية فعاليات ورشة عمل ” تسويق المنتجات الزراعية “.

التي تنظمها مديرية الزراعة بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والجمعيات.

وذلك ضمن نشاطات مشروع تطوير التسويق الزراعي بالمملكة .

وركزت الورشة على الاستفادة من الطرق الصحيحة لتسويق المنتجات الزراعية.

كما تناولت عدد من المحاور أهمها أنواع وطرق التسويق الزراعي, والمهرجانات التسويقية ودورها في تطوير تسويق

المنتجات الزراعية.

والتطرق لأهم المشاكل التسويقية التي تواجه المزارعين, ومناقشة تحديات التسويق الزراعي.

ودور الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات والوصول بها إلى المستهلك .

وخرجت الورشة بتوصيات وإرشادات لتطوير تسويق الزراعة.