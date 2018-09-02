انفجارات تهز مطار المزة العسكري في دمشق

قتل عنصران من قوات الأسد على الأقل ليل السبت/الأحد إثر سلسلة انفجارات وقعت في مطار المزة العسكري غرب العاصمة السورية دمشق.

كما أكد إعلام نظام الأسد وقوع الانفجارات في مطار المزة دون أن يورد أي معلومات حول الخسائر البشرية.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إنّ هناك «استهدافاً صاروخياً يُرجّح أنه إسرائيلي على مطار المزة العسكري أصاب مستودع ذخائر في المطار، الأمر الذي أدى إلى انفجارات عنيفة متتالية».

وذكر المرصد أن «ما لا يقل عن عنصرين من العسكريين العاملين في مطار المزة العسكري، قتلوا وأصيب أكثر من 11 آخرين، جراء الانفجارات التي هزت المطار».

وأضاف «لا يزال عدد القتلى قابلاً للازدياد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة».

ويقع مطار المزة العسكري غرب دمشق، ويُعدّ مقراً للاستخبارات الجوّية السورية.