انقلاب صهريج غاز بطريق المدينة المنورة – ينبع

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المدينة المنورة -جازي الشريف

تبلغ الدفاع المدني، عن حادث إنقلاب ناقلة غاز بطريق المدينة المنورة – ينبع السريع، قرب كوبري الراكة بمحافظة بدر مساء أول أمس.

تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وجرى التنسيق مع أمن الطرق لعزل منطقة الحادث عن الحركة المرورية بالطريق، إلى حين إنتهاء الحادث، وزوال الخطورة تماما، وتبين أن الحادث عبارة عن إنقلاب ناقلة غاز بترولي مسال بحمولة تبلغ 18000 لتر، تابعة لشركة الغاز والتصنيع اﻷهلية. نتج عن الحادث إصابة السائق، الفلبيني الجنسية، حيث تم نقله لمستشفى بدر العام من قبل الهلال اﻷحمر، وتم التأكد عن طريق فني الشركة المتواجد بالموقع من عدم وجود تسرب للغاز.

هذا وقد بدأت فرقة الصيانة لشركة الغاز في عملية تفريغ حمولة الناقلة من الغاز، إلى ناقلة أخرى تحت اجراءات السلامة الكاملة في الموقع .صرح بذلك العقيد خالد مبارك الجهني ، المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة.