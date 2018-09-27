محليات

ضبطت 38 طنّ أغذية مخالفة

ايقاف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / محرم / 1440 هـ      27 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 38 طناً من الأغذية مخالفة خلال حملات تفتيشية على مصانع ومستودعات ومراكز توزيع أغذية ومياه في مناطق عدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت الحملات التفتيشية 270 منشأة غذائية في القصيم وحائل وعرعر ونجران والباحة والخرج وعسير والدوادمي، أوقف المفتشون خلالها خطوط الإنتاج في 11 مصنع أغذية ومياه معبأة ، إضافةً إلى ضبط وحجز كمية كبيرة من الأجبان والعسل غير الصالحة للإستهلاك .

و تنوعت المخالفات التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء , مابين تخزين نحو 600 كيلو غرام من منتجات الأجبان مخالفة لمواصفة البطاقة الغذائية، حيث لا تحتوي على تاريخ صلاحية، و37 ألف كيلو غرام منتجات عسل مخالفة لنظام الغذاء لإحتوائها على ادعاءات تضلل المستهلك، إضافة إلى مخالفات صحية، منها تدني مستوى النظافة بشكل عام وعدم الإلتزام بالمحافظة على درجة الحرارة المطلوبة لتخزين المنتجات الغذائية وعدم فصل المنتجات التالفة عن المنتجات الصالحة للإستهلاك , على أن تستكمل الهيئة الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات.

ibrahim

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