ا القادسية يكثف التدريبات ويعسكر في العين
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لدمام-حمود الزهراني
وسط حضور الجهاز الإشرافي والإداري، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء أمس بقيادة المدير الفني للفريق البرازيلي هيليو دوس أنجوس وذلك عبر حصتين صباحية و مسائية؛ حيث أدى الحصة الصباحية في صالة الحديد لتقوية العضلات لدى اللاعبين، واحتوت التدريبات المسائية على الإحماء و الإطالات مع مدرب اللياقة جيرمي رودريجو لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين بعد الإجازة، كما اجتمع المدير الفني السيد أنجوس مع اللاعبين قبل بداية التدريب وذلك على الملعب الرديف للنادي؛ بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تصاحب الملعب الرئيسي .هذا وسيخوض الفريق تدريباً مسائياً مساء اليوم على الملعب الرديف قبل المغادرة صباح السبت إلى المعسكر الخارجي في مدينة العين الإماراتية و الذي يستمر لمدة 10 أيام .
الوسوم:ا القادسية في العين
التصنيف: الرياضة
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