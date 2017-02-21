بأكثر من 517 عملا .. المملكة تنافس على جائزة (الصحافة العربية)

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دبي ــ وكالات

اعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، أن عدد المشاركات في دورتها الـ16، بلغت 5 آلاف و931 عملا صحفيا في جميع فروعها، إذ يعد الرقم الأكبر في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999.

وحلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث من حيث عدد الأعمال المشاركة، بـ517 عمل، فيما جاءت مصر في المركز الأول بـ1506 أعمال، والإمارات في المركز الثاني بـ719.وقالت الأمانة العامة للجائزة “في بيان”، إنها تلقت أعمالًا من 34 دولة (عربية، وغير عربية)، منذ فتح باب المشاركة في الدورة الحالية.

ومن الدول غير العربية المشاركة “إسبانيا وأستراليا والسويد وألمانيا وبريطانيا والنرويج وبلجيكا وتركيا وفرنسا والهند وكندا والولايات المتحدة”.

وكشف مديرة نادي دبي للصحافة، وممثلة الأمانة العامة للجائزة علياء الذيب ، عن انتهاء عملية تحكيم الأعمال المقدمة للجائزة، تمهيدا لمرحلة اعتماد النتائج والإعلان عن الأسماء المرشحة لنيل الجائزة.

وتشمل الجائزة 13 فئة، منها الصحافة الاستقصائية، والصحافة الرياضية، والصحافة الاقتصادية، والصحافة الثقافية، والصحافة الإنسانية، والصحافة السياسية، والحوار الصحفي، إضافة إلى جائزة “شخصية العام الإعلامية” و”العامود الصحفي”، اللتين تمنحان بقرار من مجلس إدارة الجائزة.