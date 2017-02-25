بأمر الزعيم.. الدوسري يستبدل وكيله

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

وافق اللاعب سالم الدوسري على إنهاء عقده مع وكيله، والتوقيع مع وكيل جديد، بناء على طلب إدارة نادي الهلال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات بين نادي الهلال وسالم الدوسري ووكيله؛ من أجل تجديد تعاقد اللاعب، وهو ما أدى إلى اختلاف في وجهات النظر بين إدارة اللاعب ووكيله في عدد من النقاط، قبل الاتفاق على التوقيع على عقد التجديد، وهو ما دفع إدارة الزعيم لطلب تغيير الوكيل، بحسب ما تنص اللوائح.

وبالفعل قام اللاعب سالم الدوسري بقطع علاقته مع وكيله، والتوقيع مع الوكيل الجديد فهر الطيب؛ نزولاً على رغبة الإدارة الهلالية. وكانت إدارة الهلال قد أعلنت رسمياً التجديد للاعب سالم الدوسري لمدة عامين، بعد فترة من المفاوضات الصعبة.