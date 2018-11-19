بأمر الملك.. ترقية وتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف : إن الأمر الملكي الكريم قضى بتعيين أربعة قضاة على درجة ( قاضي/ ب)، وبتعيين واحد وثلاثين قاضياً على درجة ( ملازم قضائي).

وأكد معاليه أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، بما يضمن إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة الناجزة و رد المظالم

وقال : هذا الأمر الملكي الكريم يأتي كما سبقه من أوامر ملكية أخرى دعماً وتعزيزاً للمنظومة القضائية بالكوادر ؛ والإمكانات المادية والبشرية، ورفع مستوى الكفاءة وجودة العمل، في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لمرفق القضاء الإداري بما يعينه على تحقيق رسالته المنشودة والغاية السامية الكريمة بالعدالة الناجزة للجميع .