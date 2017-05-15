العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(باب الخير).. أول مستشفى خيري بالمملكة

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(باب الخير).. أول مستشفى خيري بالمملكة
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مكة ــ واس
وضع أمين العاصمة المقدسة أسامة البار حجر الأساس لمستشفى “باب الخير” كاول مستشفى خيري في المملكة وبسعة 100 سرير، بترع سخي من رجل الأعمال صبحي بترجي. وقال البار أن مشروع بناء مدينة البترجي الطبية يعتبر من المشاريع الرائدة في مجال الخدمات الصحية لمهوى أفئدة المسلمين، وقاصدي البيت المعمور من حجاج و زوار ، ولفت الى أن تشييد المشروع بالعاصمة المقدسة سيكون له انعكاسا إيجابيا في استيعاب المرضى و العاجزين من فقراء مكة المكرمة و خريجي كليات الطب من أبناء و بنات مكة المكرمة بكلية البترجي الطبية.

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