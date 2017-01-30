باتريس كارتيرون يخلف زوران في تدريب النصر والرئيس يشيد بالسهلاوي

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الرياض ـ البلاد

اتفقت إدارة نادي النصر بصورة نهائية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم خلفا للمدرب المستقيل زوران هذا وسيصل السيد باتريس مع جهازه المساعد الى الرياض خلال اليومين القادمين.

من جهة أخرى اجتمع رئيس نادي النصر الامير فيصل بن تركي قبيل انطلاقة تدريبات الفريق مساء أمس باللاعبين حيث بين سموه لهم المستجدات التي تمت بخصوص الجهاز الفني السابق وقال ان الفترة الماضية مرحلة وانتهت وعلينا ان نتطلع للمرحلة القادمة بكل همة وطموح واصرار لنواصل خطواتنا في كل البطولات

مؤكداً سموه على الثقة الكبيرة بهم لتحقيق آمال وتطلعات كل محب وعاشق لهذا الكيان العالمي وأكد الأمير فيصل لهم إن الجهاز الفني الجديد سيكون متواجداً مع الفريق بعد مباراة الخليج. واختتم سموه كلمته بالإشادة الكبيرة بالكابتن محمد السهلاوي على شجاعته وتحمله المسئولية في مباراة القادسية واللعب كحارس للفريق بعد إصابة حسين شيعان .

بعدها انطلقت تدريبات الفريق تحت اشراف المدرب الكرواتي تيو براجا مدرب فريق الناشئين بالنادي والذي استهل التدريب باجتماع مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب وتدريبات بالحواجز قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين طبقوا جمل فنية من بينها تدريب على التمريرات القصيرة من لمسة واحدة وفي مساحات ضيقة واختتم التدريب بالجري وتمارين الإطالة .

وخضع حراس المرمى عبدالله العنزي وعبدالله الشمري لتدريبات مكثفة . الجدير بالذكر أن عبدالله العنزي يجري تدريباته على فترتين صباحية ومسائية . هذا وتواجد بالعيادة الطبية برونو وحسين شيعان وعبدالعزيز الجبرين وراكان الشملان . وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بالجهاز الفني واللاعبين بحضور عضو هيئة اعضاء الشرف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن تركي بن ناصر والامين العام للنادي سلمان القريني وأمين الصندوق منصور الشلهوب ومدير عام كرة القدم المكلف طلال النجار.