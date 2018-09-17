جدة: أميمة الفردان

استيقظ السعوديون اليوم ؛ على خبر اغلاق موقع التواصل الاجتماعي باث ؛ الذي اثار ضجة وسط شريحة كبيرة من الشباب اللذين يملكون حسابات على التطبيق؛ بعد اعلان القائمين عليه قرار الإغلاق؛ “انه لمن دواعي الأسف الشديد أن نعلن أننا سوف نتوقف عن تقديم خدمة باث “،

وحمل الإعلان آلية التوقف التي تمت جدولتها على النحو التالي:

في 17-9-2018م إشعار بإيقاف الخدمة على باث

1-10—2018 يبدأ التطبيق بإيقاف خدمة تحميل المقاطع او التحديث

18-10-2018إنهاء الخدمة وعدم التمكين من الوصول للباث

15-11-2018م سيتم اغلاق خدمة عملاء الباث.

ويعتبر باث أحد أكثر المواقع الاجتماعية؛ التي تحظى بشعبية كبيرة في السعودية، على الرغم من كونه التصق في بداية انتشاره، بفئة عمرية تتراوح بين الـ (16-30)؛ إلا أن واقع الحال يبرهن على أنه كثير من المسجلين فيه؛ ينتمون لفئة عمرية تجاوزت حاجز الثلاثين عاماً؛ لتصل حد الخمسين؛

كونه يتيح مساحة للضحك والتسلية لا تشبه باقي التطبيقات؛ التي يغلب عليها طابع الجدية، واثارة النزاعات والمشاكل؛ تجدر الإشارة إلى أن باث انطلق في العام 2010م.

لماذا باث عند السعوديين هو الأفضل؟

عكس السعوديين من خلال باث، الروح المرحة والحس الفكاهي الذي يتمتعون به؛ على اغلب الحسابات؛ إلا أن التايم لاين في صباح هذا اليوم، تحول إلى سرادق عزاء كبير لم يخلو من حس النكته، على قرار الإغلاق الذي بات وشيكاً.

نترككم مع صور لبعض التعليقات من حسابات المشتركين في باث.