باجندوح: لن نفرط في أية نقطة
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جدة- عبدالعزيز عركوك
قال لاعب وسط الفريق الاتحادي جمال باجندوح: إن مواجهة اليوم أمام الرائد لن تكون سهلة على الرغم من إقامتها في جدة، كون الفريق يبحث المحافظة على الصدارة، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق في الأسبوع الماضي، إضافة لرغبة الخصم في تصحيح أوراقه، وتعويض الخسائر السابقة، والفريق الاتحادي يبحث عن تجميع أكبر عدد من النقاط للمحافظة على صدارة دوري جميل، مبديا رغبته هو وزملاؤه مواصلة الانتصارات لتوسيع الفارق النقطي بيننا وبين منافسينا لإسعاد الجماهير الاتحادية.
التصنيف: الرياضة
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