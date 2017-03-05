باجندوح: ننتظر 40 ألف نمر في الجوهرة
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جدة-عبدالعزيز عركوك
طالب لاعب نادي الاتحاد جمال باجندوح من جماهير ناديه، الحضور بكثافة في مباراة اليوم أمام الهلال، حيث تمنى أن يشاهد مدرج الاتحاد مكتظا عن آخره بحضور 40 ألف مشجع اتحادي، على اعتبار أن تقسيم المدرجات سيكون 70 % للاتحاد مقابل 30% للهلال، وأضاف: إن الجماهير الاتحادية لها طابع خاص، وتشجيع مغاير عن بقية أندية العالم، فهي دائما ما تقف مع الفريق في مختلف الظروف ومهما كانت النتائج، وتستطيع إرباك الخصوم ودعم فريقها .
الوسوم:40 ألف نمر في الجوهرة
التصنيف: الرياضة
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