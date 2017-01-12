باجندوح يقترب من التجديد للاتحاد.. وربيع يختار الرقم 90 .. والسميري يكذب الشائعات

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

وقع لاعب نادي النصر والفتح السابق ربيع السفياني في كشوفات نادي الاتحاد كلاعب هاوي لمدة ٦ أشهر تنتهي بنهاية الموسم الحالي وقد اختار اللاعب القميص رقم 90 تضامنا مع احتفالية النادي بمرور 90 عاما على تأسيسه

هذا وقد اقتربت الإدارة الاتحادية من التجديد مع مدافع الفريق عمار الدحيم لمدة ثلاث مواسم فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الثنائي جمال باجندوح وسلطان مندش.

من جانبه فى النجم الصاعد خالد السميري لاعب نادي الاتحاد الشائعات التي تم ظهرت مؤخرا برفضه للعرض الاتحادي الذي قدمته له الإدارة للتجديد معه وأكد ‏أن جميع ما نشر غير صحيح وان ارتداء شعار الاتحاد شرف ناله اليوم ولن يفرط فيه مبينا أنه في ‏بداية مشواره مع الكيان وسيبذل كل ما يستطيع لخدمة نادي الاتحاد لرد جزء بسيط من الجميل الذي حصل عليه من قبل النادي وجماهيره.

وعلى صعيد آخر واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس على الملعب الرديف للجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت اشراف المدرب الروماني خوسية سييرا والذي شكل 3 مجموعة تركزت الأولى على تكثيف الجوانب اللياقية بينما الثانية والثالثة اعتمدت على تنفيذ الجوانب الفنية ثم اقيمت مناورة في منتصف الملعب شارك فيها اللاعبين

وبعد نهاية المران اجتمع رئيس النادي حاتم باعشن باللاعبين وشدد على أهمية المرحلة القادمة لتقديم كل مالديه لتحقيق الطموحات التي تصبو إليها الجماهير.