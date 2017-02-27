باحثون سعوديون يشاركون (ناسا) اكتشاف الكواكب الـ(7)

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واشنطن ــ وكالات

كشف الباحث في وكالة “ناسا” الدكتور عصام حجي عن مشاركة باحثين سعوديين علماء الوكالة ، الأبحاث التي تم الكشف عن نتائجها مؤخرا، حول 7 كواكب شبيهة للأرض خارج المجموعة الشمسية.

وعبر حجي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك عن فخره بمشاركة باحثين من المملكة،

وأضاف: “تحية وتقدير لمشاركة باحثين من المغرب والسعودية في الاكتشاف الهام المعلن عنه.. ويبقى السؤال المحير: هل اكتشفتنا حضارات أخرى عن بعد كما اكتشفنا نحن هذه الكواكب؟”.

وقال “أعوام قليلة تفصلنا عن اكتشاف دلائل للحياة على كواكب خارج المجموعة الشمسية باستخدام التليسكوب “جيمس ويب” الذي سوف ينطلق العام المقبل”.

وكان حجي قد قال قبل يومين، إنه “من السذاجة أن نتخيل أننا الصورة الوحيدة للحياة في هذا الكون”، وذلك تعليقا على ما توصلت إليه “ناسا” بشأن وجود نظام شمسي جديد يحوي عددا من الكواكب المشابهة لكوكب الأرض.

وأضاف “حجي” أن “اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض خارج المجموعة الشمسية تأكيد على أن العناصر اللازمة لوجود حياة ليست حكرا على مجموعتنا الشمسية، ولا كوكب الأرض”.