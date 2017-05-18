باحث تربوي للجماهير: احتفلوا بالفوز دون تعصب أو فوضى

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وجه الباحث التربوي عبدالله بن نشاء البقمي اللاعبين، ورؤساء الأندية والإداريين، والكتاب الرياضيين، ومشاهير الإعلام الجديد، أن يكونوا صفًا واحدًا نحو السعي الجاد، لإظهار ذلك التآخي والتلاحم، وإبراز روح المحبة، والتسامح، والتأكيد من الجميع على أن التنافس سيكون على أشده داخل المستطيل الأخضر، وأنه سينتهي بانتهاء المباراة، وسيتشارك الجميع بتقديم التهنئة للفائز – والكل هنا فائز – وسيدعون لصاحب المركز الثاني بالتعويض في قادم الأيام.

كما أكد أيضًا على مبدأ مهم، ربما قد يغيب عن بعض أولئك اللاعبين أو رؤساء الأندية، وهو أن لهم حجمًا ضخمًا، لا يستهان به من عدد المتابعين المحبين، يحاكون تصرفاتهم، ويصدقون جميع أقوالهم، ويتبنون آراءهم، وهنا يتأكد الواجب الوطني على كل واحد منا ومنهم،

وذلك بالابتعاد التام عن تأجيج الرأي العام، تجاه حكم مباراة لم يُوفق، أو مدرب لم يقرأ المباراة بالشكل الصحيح، أو لاعبين لم يكونوا في يومهم الكروي المعتاد . وعلينا جميعًا اتخاذ العذر وتعديد الأسباب لهم في عدم تمكنهم من تحقيق المطلوب منهم، والمسارعة في المباركة للفائز وإن لم نكن نشجع ذلك الفريق، إلا أن هدفنا الأول، هو إظهار الكرة السعودية كرةً راقية مميزة، عالية الإبداع، والإمتاع .

كما نوه على جميع الشباب المشجعين، بأهمية إظهار الصورة الحسنة والأخلاق الإسلامية السمحة، وإذكاء حب النظام واحترامه، والبعد التام عن إشاعة الفوضى، أو إتلاف الممتلكات العامة. ,