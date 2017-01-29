باحث ينفي صلة (جن سليمان) بآبار محافظة رفحاء

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جدة ــ البلاد

نفي الباحث، ومقدم برنامج “على خطى العرب”، الذي تبثه قناة “العربية” الدكتور عيد اليحيى، صحة الخرافات التى تربط بين آبار قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، وجن النبي سليمان- عليه السلام .

يذكر أن آبار قرية لينة، يبلغ عددها أكثر من 300 بئر، وتنتشر بشكل كبير داخل حارات وأحياء القرية، وعمق البعض منها نحو 20 متراً، ويعود حفرها كما ورد في العديد من الكتب التاريخية إلى عهد سيدنا سليمان – عليه السلام، ويروى أن الجن هم من حفروها.

ولفت اليحيى إلى أن البعض درج على الترويج لاستخدام الجن في حفر تلك الآبار، مشدداً على أن الجن ليست بالمخلوقات الروحانية، التى تستطيع القيام بالعمل الشاق، قاطعاً بأن الآبار من صنع الإنسان،

وأضاف قائلاً: وجدت بجانب الآبار مجساً اختبارياً منحوتاً في الصخور الصماء، ومدفوناً بالرمال، وهذا ما يؤكد اكتشافي أنها حفرت بواسطة سواعد الرجال.

وأردف: الأداة التي استخدمت في حفر الآبار، كانت رؤوس صخور بازلتية قاسية مثبتة في رؤوس الخشاب، وطريقة حفرها كانت بواسطة البري والدوران، وليست كما ذهب إليه بعض الباحثين عن قيام جن سيدنا سليمان- عليه السلام- بدور الحفر..