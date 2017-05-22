باخشوين : سنتأهل للدور القادم

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جدة – أحمد إلياس

أوضح وليد باخشوين، محور ارتكاز فريق الأهلي، أن مباراة فريقه اليوم أمام فريق أهلي دبي الإماراتي، تعتبر الأهم في مسيرة الفريق بالبطولة الآسيوية، وقال: نلعب اليوم أمام فريق محترم وقوي، ورغم الضغوطات إلا أن لدينا العزيمة للفوز، ونحن مطالبون بالانتصار؛ خاصة أننا نلعب على أرضنا، وبين جمهورنا، وهي مباراة كؤوس للفريقين،

ولابد من التأهل عن هذا الدور؛ لتعويض جماهيرنا الخسارة الماضية بكأس الملك، وأعتقد أن فريقنا يمتلك الإمكانات، التي تجعلنا نتجاوز هذه المرحلة الصعبة للفريق، وأضاف: فريق الأهلي الإماراتي منظم،

ويلعب كرة حديثة، وسريعة وبالتأكيد يريد أن أن يخرج من جدة بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في دبي؛ لذا علينا التركيز، واستغلال كل الفرص الممكنة أمام مرمى المنافس.