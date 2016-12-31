باخشوين : مركز الفتح لن يخدعنا

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جدة – أحمد إلياس

وصف اللاعب وليد باخشوين محور ارتكاز فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة فريقه اليوم أمام الفتح بالصعبة مؤكدا على عزيمتهم الكبيرة لتحقيق النقاط الثلاث والمنافسة بالقوة على المراكز المتقدمة وقال باخشىوين ” لا شك أن مباراة اليوم ستكون صعبة ولكن الأهلي متعود والحمدالله على تجاوز الصعوبات ونحن لدينا الخبرة في الخروج من ازمة الخسارة في مسابقة كأس ولي العهد وتجاوزها والتركيز على المباريات المقبلة وعدم التشتت وعلينا التركيز وتحقيق النقاط الثلاث ” وتابع ” الدوري هذا الموسم قوي والتنافس فيه صعب ويجب أن يكون أدائك متصاعد ولأخر نفس من الدوري ولكن نحن كلاعبين نعي أن علينا الفوز بكل المباريات المقبلة ولاستفادة من تعثر الفرق الأخرى ” وأضاف باخشوين ” الفتح فريق متطور ومستواه جيد ويقدم كرة قدم جيدة في الملعب والنتائج ومركزه المتأخر لن يخدعنا و لا يمثل الاداء الذي يقدمه بذلك وعلينا التركيز واللعب بقوة في المباراة والحذر والاستفادة من الفرص المتاحة لنا أمام مرمى الفتح وإن شاء الله تكون الثلاث نقاط من نصيبنا ” .