بادغيش: الفتح تجنى علينا في قضية إلتون

الدمام- البلاد

قال عبد الله بادغيش، نائب رئيس نادي القادسية ،أمس: إن ما فعلته إدارة نادي الفتح خلال الموسم الماضي في قضية اللاعب البرازيلي، إلتون، كان تجنيًا على ناديه.

وكان القادسية قد ضم إلتون، 31 عامًا، في يناير الماضي، بعد 6 أشهر من فسخ عقده من جانب واحد مع الفتح، الذي صعد القضية قانونيًا، قبل أن يكسبها القادسية. وأضاف بادغيش: “الحق كان معنا منذ البداية، والقضية برمتها، كانت تجنيًا علينا”. من جهة أخرى، كشف بادغيش، أن القادسية سيستقبل المحترف الأجنبي السادس قبل بداية دوري جميل، بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل. ورغم استقالته من الإشراف على فريق الكرة، شدد بادغيش على أنه مستمر في عمله كنائب لرئيس النادي، خلال الموسم المقبل. وأوضح أن لاعبي الفريق سيعودون للتدريبات، غدًا، بعد فترة راحة، وسيخوضون مباراة إعدادية أخيرة أمام الأهلي، قبل دخول منافسات الموسم الجديد.

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