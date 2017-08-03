باريس تتحضر لاستقبال نيمار

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستقبال النجم البرازيلي نيمار الذي حسم الأربعاء الجدل حول مستقبله وأبلغ ناديه برشلونة الإسباني بقرار الرحيل تمهيدا لانتقاله المتوقع إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية تبلغ 222 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يقدم سان جرمان اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاما «في عطلة نهاية الأسبوع دون شك» حسب ما أكد فاجنر ريبيرو، وكيل الأعمال المقرب من اللاعب والذي كان متواجدا بصحبة الأخير ووالده في مطار برشلونة بعد ظهر الأربعاء قبل سفرهم الى بورتو، حيث أجرى على الأرجح الفحص الطبي الروتيني حسب وسائل الاعلام قبل العودة الى برشلونة.

وقال ريبيرو للصحفيين في مطار برشلونة إن النادي الباريسي سيدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد المهاجم الدولي مع النادي الكاتالوني، والبالغة 222 مليون يورو «خلال الساعات المقبلة»، وان نيمار قد يقدم كلاعب للنادي الفرنسي بحلول «نهاية الاسبوع».

وأضاف، حسب ما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية: من اللحظة التي منحني فيها نيمار الضوء الأخضر، في الأول من أغسطس، انتقلت الى باريس وأحضرت معي اقتراحا من باريس سان جرمان لدفع قيمة البند الجزائي، وهذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة.

وحسب مصدر مقرب من سان جرمان، من المتوقع أن يصل يحط نيمار في العاصمة الفرنسية ظهر الخميس، وذلك بعد ساعات معدودة على تأكيد برشلونة أن التخلي عن لاعبه البرازيلي مشروط بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده كاملا.

وتصدرت أخبار الانتقال المحتمل عناوين الصحافة الرياضية خلال الأسابيع الماضية، ليحسم نيمار الذي التزم الصمت طوال هذه المدة، الجدل الأربعاء بإبلاغه قرار الرحيل إلى برشلونة وزملائه.

وأعلن برشلونة الأربعاء أن اللاعب نيمار جونيور، برفقة والده ووكيل أعماله، أبلغ نادي برشلونة لكرة القدم هذا الصباح بقراره الرحيل عن النادي.

وأضاف: في مواجهة هذا القرار، أبلغهم النادي بقيمة البند الجزائي لفسخ العقد والتي تبلغ 222 مليون يورو اعتبارا من الاول من يوليو، والتي يجب ان يتم إيداعها بشكل كامل”، مشيرا الى انه سمح له موقتا بالغياب عن التدريبات.

وأتى الابلاغ في يوم استأنف فيه برشلونة التمارين استعدادا للموسم المقبل، والتي حضر نيمار اليها لبعض الوقت دون المشاركة فيها.

وأوضح متحدث باسم برشلونة ان نيمار: أبلغ زملاءه أنه سيرحل، والمدرب أعطاه الإذن بعدم خوض التمرين والذهاب للاهتمام بمستقبله.

ودخل نيمار مقر التدريب وهو يقود سيارة فخمة وبرفقته ثلاثة أشخاص، وارتدى نظارتين شمسيتين وبدت علامات الجدية على محياه، ليغادر بعد نصف ساعة دون الإدلاء بأي تصريح.