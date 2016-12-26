باريس تواجه موجة تلوث كبيرة بمجانية وسائل النقل

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فرنسا- وكالات

لجأت باريس و22 منطقة مجاورة مجددا لحركة السير بالتناوب، لمواجهة موجة تلوث جديدة بلغت مستويات عالية كما كان عليه الشأن الأسبوع الماضي. واعتمدت السلطات مجانية وسائل النقل، وركن السيارات أمام المقار السكنية.

يوم الجمعة وحدها الآليات التي تحمل رقم تسجيل زوجي سمح لها بالسير أما وسائل النقل فمجانية. واعتمدت حركة السير بالتناوب الأسبوع الماضي لأربع أيام متتالية، بسبب التلوث الكبير في الجو.

يشار إلى أن حركة السير بالتناوب اعتمدت أربع مرات فقط في منطقة باريس في خلال 20 عاما. ويتم خلالها الاعتماد على رقم لوحات التسجيل (فردي أو زوجي)؛ بغض النظر عن مستوى التلوث الذي تخلفه السيارة.وتعاني باريس وضواحيها منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول من أعلى مستوى من التلوث الشتوي والأطول منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.وأوضحت هيئة “إيرباريف” الفرنسية أن هذا المستوى العالي من التلوث ناجم عن ارتفاع في انبعاثات الجزيئات الدقيقة المرتبطة خصوصا بالتدفئة بالخشب وحركة السير، فضلا عن استمرار الأحوال الجوية الملائمة لبقائها مثل قلة الرياح.

ولا يقتصر التلوث على باريس، بل يشمل مناطق أخرى؛ منها وادي الرون الصناعي والنورماندي في الغرب، والشمال الفرنسي ومدن الألب والبيرينيه، ومدينة ليون في الوسط الشرقي. والجزيئات الصغيرة مضرة جدا بالصحة؛ إذ يمكنها التسبب بأمراض سرطانية وربو وأمراض قلبية وعائية ومشاكل في التنفس. ويتسبب ثاني أكسيد النيتروجين الصادر عن محركات الديزل خصوصا، في أمراض الربو وأمراض الرئتين لدى الأطفال.