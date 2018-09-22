باصريح: أتحمل الهزيمة.. وأعتذر

جدة- البلاد

قدم بندر باصريح، المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد، الاعتذار لجماهير ناديه، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام التعاون، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى باصريح تدريب الاتحاد بشكل مؤقت، خلفا للأرجنتيني رامون دياز، الذي أقيل لسوء النتائج، ولكنه خسر أولى مبارياته مع الفريق أمام التعاون بنتيجة (3-5)، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وقال باصريح: “أعتذر لكل اتحادي عن النتيجة الثقيلة، لم نقصر في عملنا رغم الفترة الوجيزة التي قضيناها هنا، أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه”. وأضاف: “لا أحب الحديث عن فترة وجودي مع الاتحاد، يوم أو يومين لا يهم، أنا المدرب وأتحمل مسؤولية الهزيمة”.

وأكد باصريح، أن فريقه تلقى 5 أهداف نتيجة أخطاء فردية بحتة. ولم يحقق الاتحاد أي فوز خلال أول 3 جولات بالدوري، وخسر الفريق أمام كل من الشباب 0-1 والقادسية 0-3، ثم التعاون 3-5.