باصريح : سنعيد الاتحاد لوضعه الطبيعي

جدة-عبدالعزيز عركوك

عقد المدرب الوطني نادي الاتحاد بندر باصريح مؤتمرا صحفيا مساء أمس، على ملعب الجوهرة بعد أول ظهور له عقب إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكان باصريح قد أوضح بأن تدريب ناد بحجم الاتحاد لن يكون سهلا وبكل تأكيد سيقع تحت الضغط، ولكنه في الوقت ذاته يطالب الجماهير الاتحادية بالدعم والوقوف والمساندة لانتشال الفريق من دوامة الخسائر التي وقع بها الفريق، وقال: إنه اجتمع مع اللاعبين ووجد فيهم الإصرار والرغبة والعودة مجددا لمحاولة إرضاء الجماهير الغاضبة والمنافسة على كافة بطولات الموسم مبينا بأنه متفائل بالعودة السريعة،

من خلال مواجهة التعاون الدورية مشيرا بأنه استعد جيدا لهذا اللقاء على الرغم من قصر الوقت إلا أنه تابع لقاء التعاون السابق وسجل نقاط القوة والضعف وسيدخل المواجهة بهدف وحيد وهو الحصول على النقاط الثلاث. وامتدح باصريح جميع لاعبي الاتحاد مبديا تفاؤله بالظهور بالشكل المطلوب، ويأتي في مقدمتهم المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا.

وذكر باصريح أن المدرب الوطني سالم سويد سيكون مساعدا له ضمن الطاقم التدريبي . من جانبه، أدى الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس بالملعب الرديف بالجوهرة والتي تركزت على جوانب فنية ولياقية وشهدت عودة الحارس الدولي عساف القرني الذي تم التجديد معه بالإضافة للمدافع عبدالله الشمري الذي دخل التدريبات الجماعية، بعد أن تم استبعاده من قبل المدرب السابق دياز، وقد سبق الحصة التدريبة عقد اجتماع مصغر بين مدرب الفريق والمشرف خميس الزهراني إضافة لمدير الفريق الدكتور محمد السليمان. هذا وقد واصل اللاعب الدولي حسن معاذ والحارس فواز القرني برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت بهما سابقا.