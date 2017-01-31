العدد 21831 31 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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باعشن: الأهلي والهلال طريقنا للصدارة من جديد

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باعشن: الأهلي والهلال طريقنا للصدارة من جديد
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جدة- البلاد

قال حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد: إن التشيلي لويس سييرا مدرب فريقه، سيبقى مع الفريق، مؤكداً أن نادي العين الإماراتي قد فاوضه، ولكنه احترم تعاقده مع النادي.

وأشار باعشن، إلى أن الفريق يقدم مستويات جيدة مع المدرب سييرا، مضيفاً: أشكره على منحه الفرصة للوجوه الجديدة. وأكمل: نستعد للقاء الأهلي، وثقتي كبيرة في تحقيق الفوز بالديربي.

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي يوم الجمعة، في إطار الجولة رقم 17 من منافسات دوري جميل في ديربي جدة. وعن آمال فريق الاتحاد في تحقيق لقب دوري جميل للمحترفين قال: حال فوزنا بالديربي، سيكون أمامنا مباراة مفصلية أمام الهلال.

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التصنيف: الرياضة

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