باعشن للمغرضين: موتوا بغيظكم
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جدة- عبدالعزيز عركوك
نفى رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن وجود خلافات بينه، وبين المفاوض عبدالله شرف الدين، مبينا قوة العلاقة التي تجمعهما في سبيل خدمة النادي، وأشار إلى أن ظهوره إلى جانب المفاوض ردا على الشائعات التي أطلقها المغرضون: قائلا لهم: موتوا بغيظكم. على صعيد آخر أصدرت إدارة نادي الهلال بيانا رسميا تؤكد فيها تقديم طلب لجلب حكام أجانب، والتكفل بكافة المصاريف لقيادة مواجهة الكلاسيكو التي تجمع فريقهم بالاتحاد في جدة على ملعب الجوهرة ضمن الجولة العشرين من مسابقة دوري جميل، وذلك لعدم تقدم الاتحاد بطلب حكام أجانب لتلك المواجهة.
الوسوم:موتوا بغيظكم
التصنيف: الرياضة
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