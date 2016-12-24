باعشن: متصدرون ولن نعاقب..

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طمأن رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن جماهير الاتحاد ببقاء فريقهم في صدارة دوري جميل برصيد 34 نقطة وعدم تعرض النادي لعقوبة الخصم من الفيفا مبينا بأنه تم سداد جميع المبالغ المستحقة والمتعلقة في قضية اللاعب مانسو

وأشار بأن الإشكالية بدأت منذ الموسم الماضي وتم السداد من قبل اللجنة الثلاثية والتي ضمت لؤي ناظر وفريد مشرف وأحمد روزي بمبلغ 437500 دولار أمريكي بتاريخ 7 اكتوبر للعام 2015 لصالح اللاعب مانسو وكذلك تم دفع 25351 ألف فرانك سويسري إلى مصلحة اللاعب أيضا من مصاريف لجنة التحكيم في نفس التاريخ للمبلغ السابق كذلك تسديد مبلغ 9594 فرانك سويسري يمثل المتبقي من مصاريف محكمة التحكيم الرياضي

وأيضا بعد الاستفسار تم التأكيد أن هناك مبلغاً متبقياً عبارة عن 9279 دولارا وهي اتعاب وفوائد للاعب.

وأضاف بأنه بعد ذلك تم سداد كافة الالتزامات الخاصة بقضية اللاعب مانسو وسيتم مخاطبة الفيفا كتابيا للحفاظ على النقاط الثلاثة وسمعة الرياضة السعودية قبل نادي الاتحاد موجها الجماهير بالوقوف مع الفريق في الفترة القادمة بشكل أكبر من خلال الدعم والمساندة والحضو.

فيما تمنى باعشن من الجماهير الاتحادية بتمالك اعصابهم داخل الملاعب وخارجها وعدم رمي العبوات الفارغة والمخلفات على أرض الملعب حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة مضاعفة في المواجهات القادمة بعد أن تم معاقبة الاتحاد في مباراة الفتح الماضية بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال

وأكد باعشن أن المحترف الكويتي فهد الأنصاري من أفضل وأهم اللاعبين في التشكيلة الاتحادية والإدارة حريصة كل الحرص على التجديد معه لسنوات قادمة ولن تفرط في خدماته.