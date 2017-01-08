باعشن يبحث عن خروج الاتحاد من كارثة القضايا
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من جهة أخرى اقتربت الإدارة الاتحادية للتوقيع مع أكثر من لاعب للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على أن يتم التوقيع معهم كلاعبين هواة؛ لحين انتهاء النادي من القضايا المتعلقة عليه في الفيفا، ليتم تسجيلهم كلاعبين محترفين بعد الفترة المسموحة من قبل لجنة الاحتراف.
جدة- عبدالعزيز عركوك
أكد رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن أن تواجده في مدينة فالنسيا لمقابلة محامي النادي لمعرفة جميع القضايا المتعلقة بالنادي والفترة الزمنية لسداد تلك المتطلبات، كما يأمل الرئيس تقديم المستندات والوثائق التي تؤكد موقف النادي السليم؛ من أجل استعاده النقاط الثلاث التي تم حسمها من رصيد الفريق في دوري جميل على خلفية قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو.
من جهة أخرى اقتربت الإدارة الاتحادية للتوقيع مع أكثر من لاعب للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على أن يتم التوقيع معهم كلاعبين هواة؛ لحين انتهاء النادي من القضايا المتعلقة عليه في الفيفا، ليتم تسجيلهم كلاعبين محترفين بعد الفترة المسموحة من قبل لجنة الاحتراف.
وتتجه رغبة الاتحاديين في التعاقد مع مهاجم النصر والفتح السابق اللاعب ربيع السفياني الذي تواجد في مدينة جدة؛ من أجل التفاوض مع الإدارة الاتحادية، وقد انتشر مقطع مرئي للاعب يتمنى فيه الانضمام إلى النمور، ومن الأسماء الأخرى التي ترغب الإدارة في التعاقد معها لاعب نادي التعاون أحمد الزين والظهير الأيمن في نادي الشباب النجم الدولي حسن معاذ.
الوسوم:خروج الاتحاد من القضايا
التصنيف: الرياضة
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