باعشن يتراجع عن قراره.. ويستمر بشروط

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جدة – عبدالعزيز عركوك

علمت مصادر “البلاد” أن رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن، يرغب في الاستمرار كرئيس لمجلس إدارة النادي، ولكن بمنحه المجال لقيادة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، رافضا فكرة التكليف لمدة موسم واحد فقط؛ نظرا لحجم الديون الكبيرة التي يعاني منها النادي، والتي تحتاج لعمل أكثر من موسم لقيادة النادي إلى بر الأمان، على الصعيد الفني والمالي، كما يرفض باعشن الدخول في الانتخابات الالكترونية؛ خوفا من الخسارة نظرًا لقوة الأسماء، التي من متوقع أن تترشح، ولما تملكه من شعبية كبيرة ومحبين من قبل الاتحاديين، ومن المنتظر أن تصدر الهيئة الرياضية قرارها في الأسبوع القادم، بفتح الانتخابات الالكترونية؛ مما يؤكد اقتراب عضو شرف نادي الاتحاد أنمار الحائلي من رئاسة النادي، بعد أن أعلن عن ترشحه في وقت سابق. من جهة أخرى أعلن وكيل الأعمال عبدالله الجاسم اتفاق إدارة نادي الاتحاد مع الثلاثي الأجنبي المحترف الكويتي فهد الأنصاري، والمحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا، ومدرب الفريق خوسيه سييرا، للتجديد معهم لموسم آخر، ومبينًا في الوقت ذاته أن التوقيع سيكون قريبًا، بعد تكفل أنمار الحائلي بقيمة العقد.