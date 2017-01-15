باعشن يراهن على جماهير الاتحاد

جدة- البلاد

أكد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد، أن جمهور النادي هو الفيصل في حل أي أزمة تواجه الفريق، مشيراً إلى أهمية تلك الجماهير في الفترة المقبلة، والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع.

وأشار باعشن إلى أن جماهير نادي الاتحاد هي الحصن الذي يلجأ إليه الجميع عند اشتداد الأزمات, وهو ما تدل عليه مقولة” للاتحاد مدرج يحميه”، مطالباً جماهير العميد بالتعاون مع الإدارة والمسارعة بالاشتراك في الجمعية العمومية للنادي.

وقال حاتم باعشن -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) : كلمة أعجبتني من أخي إياد عبدالحي (للاتحاد مدرج يحميه)، جمهور الذهب، فلنطبق ذلك.. تحركوا الآن للاشتراك في عضوية الجمعية العمومية.

يذكر أن نادي الاتحاد يعاني من أزمة مالية طاحنة، جعلته عرضة لعقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وخصم نقاط من رصيده في الدوري.