باعشن يصل والفريق يستأنف تدريباته

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جدة- عبدالعزيز عركوك

وصل رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن إلى مدينة جدة مساء أمس قادما من اسبانيا حيث تواجد منذ يوم الخميس الماضي برفقة أمين الصندوق بالنادي الدكتور احمد السقاف وعضو المجلس المستشار القانوني الدكتور ماهر عبد الفتاح للاجتماع مع محامي الناي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الاسباني خوان كريسبو للتباحث حول قضايا النادي وآليه التعامل معها.

وتعتبر رحلة باعشن إلى اسبانيا ناجحة بكل المقاييس بعد معرفة المطالبات والالتزامات العاجلة على الاتحاد في الفيفا ليتم سدادها بشكل عاجل وسريع ومنها قضية اللاعب البرازيلي دي سوزا والتي سيتكفل بها أحد الداعمين بدفع ١٩ مليونا لانهاء القضية فيما تنتظر الإدارة الاتحادية الفوز بقضية اللاعب سعيد المولد لاعب نادي الأهلي حاليا للحصول على تعويض مالي بالإضافة إلى انتظار قرار الفيفا في الأسبوع الحالي لإعادة النقاط الثلاثة التي تم حسمها من رصيد الفريق في مسابقة دوري جميل.

من جانبه يستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهازين الفني والإداري للاعبين لمدة خمسة أيام خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات وسينطلق تدريب الفريق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي وسيكون التدريب مفتوحا أمام وسائل الإعلام.

ومن جهة أخرى يواصل مسؤول الاستثمار خالد التميرك مفاوضاته مع العديد من الشركات لتوقيع عقد رعاية رئيسي في صدر القميص ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الاتفاق بشكل نهائي في النصف الثاني من شهر يناير الحالي ومن المتوقع أن يكون الراعي مابين شركة طيران أجنبية وشركة مختصة بالمشروبات الغازية.