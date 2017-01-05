باعشن يطير لاسبانيا لإنقاذ الاتحاد وسييرا يريح اللاعبين

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جدة- عبد العزيز عركوك

منح المدرب التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني بنادي الاتحاد اللاعبين اجازة لمدة خمسة أيام بعد لقاء الخليج في دوري جميل والذي اقيم يوم الثلاثاء الماضي وانتهى بالتعادل الإيجابي ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول بكرة القدم تدريباته يوم الأحد القادم لتجهيز الفريق في فترة التوقف لاستعادة الصدارة.

ومن جانبه ينتظر أن يغادر رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن اليوم الخميس إلى اسبانيا برفقة المحامي للوقوف على القضايا المتعلقة بالنادي في الفيفا ليتم الوصول إلى حلول واتفاقات ليخلص النادي من الوقوع في عقوبات مالية وإدارية وأكد المهندس باعشن بأن لا يزال رئيسا للاتحاد وسيبقى كذلك نافيا الاشاعات التي تم تداولها باعلانه للاستقالة مشيرا بأن يسعى بكل جهد وقوة في استعادة النقاط الثلاثة التي تم حسمها من الفيفا.

ومن جهة أخرى تسعى الإدارة الاتحادية بعد الاجتماع مع المدير الفني للتعاقد مع العديد من اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية كما أن المدرب منح العديد من الأسماء الضوء الأخضر بالانتقال إلى نادي أخر بشكل نهائي أو بنظام الإعارة ومن المتوقع أن تضم القائمة سلمان الصبياني وريان صديق وعبدالرحمن الريو وتركي الجلفان وقصي الخيبري فيما لم تتضح الرؤية حول استمرار المهاجم الدولي الشاب عبدالرحمن الغامدي الذي يقم موسم متواضع حتى هذه اللحظة.