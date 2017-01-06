باعشن ينتظر الدعم .. ومندش يعتذر للجماهير

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جدة- عبدالعزيز عركوك

اقترب رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن من الاتفاق مع شخصية اتحادية كبيرة للحصول على دعم مالي كبير لمساندة النادي في اغلاق القضايا الخارجية المتعلقة في الفيفا بما في ذلك قضية اللاعب البرازيلي سوزا لانقاذ النادي من أي عقوبات مستقبلية بعد الاطلاع ومعرفة جميع القضايا في الفيفا والمهلة المحددة لاغلاقها وسدادها.

ومن جهته تشير المصادر أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت أيضا من اعادة النقاط الثلاثة التي تم خصمها في الأسبوع الماضي بسبب قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو بعد تقديم محامي النادي والإدارة المستندات والوثائق التي تؤكد سلامة موقف النادي.وفي حالة اعادة النقاط سيتقدم الاتحاد في سلم الترتيب من المركز الرابع إلى الثاني برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول فريق الهلال الذي يمتلك 37 نقطة.

ومن جانب أخر قدم سلطان مندش لاعب الفريق الأول لكرة القدم اعتذاره الشديد للجماهير الاتحادية على التعادل في المباراة الماضية أمام الخليج وعن الفرصة التي سنحت لها في أخر الشوط الثاني ولم يستطع ترجمتها داخل الشباك واعدا الجماهير بالتعويض في المواجهات القادمة مبينا بأن الدوري لا يزال طويلا وستكون المنافسة قوية في الجولات القادمة متمنيا من الجماهير مواصلة الصدارة.