باعشن ينتقد العابد والتحكيم

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جدة- البلاد

هاجم حاتم باعشن، رئيس نادي اتحاد جدة، الحكم السويدي يوناس إريكسون، الذي أدار مباراة فريقه مع ضيفه الهلال ،

وقال باعشن: الانفلات حدث من الفريقين، وليس من لاعبي الاتحاد فقط، ولكن من لاعبي الهلال ايضًا.

وتابع: نواف العابد تعمد الاحتفال أمام جماهير الاتحاد، ألم يكن هذا انفلاتا؟ لا تشيروا إلى انفلات لاعبي الاتحاد فقط، بل الهلال أيضًا.

واستطرد: حركة نواف العابد سببت الانفلات، إنه لاعب منتخب، وقائد فريق الهلال وأقول له: عيب، ولو كان الحكم يدرك كيفية إدارة المباراة، لكان من المفترض أن يطرده لسوء السلوك.

وأضاف: “الحكم السعودي لو كان يدير المباراة ما كنا شاهدنا هذه المهازل التي حدثت في اللقاء”.

واختتم باعشن تصريحاته: “راجعوا حساباتكم في تولية الحكام الأجانب للمباريات، الحكم السعودي يقود المواجهات بأفضل ما يمكن”.