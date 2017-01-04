بافقيه يثمن دعم أمير المنطقة ومحافظ جدة لمعرض الكتاب

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جدة – عبدالهادي المالكي

هنأ مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثانية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض، على دعمه المتواصل لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى، بمشاركة 30 دولة خليجية وعربية وعالمية، وحصد 450 دار نشر، مستقطباً الزائرين من داخل المملكة وخارجها.

وأبرز بافقيه مجهودات وزارة الثقافة والإعلام بتوجيهات معالي الوزير الدكتور عادل بن زيد الطريفي؛ مما مكنها بمختلف قطاعاتها وكوادرها البشرية في إظهار هذا الحدث، بما يرقى لمستوى الثقافة بالمملكة والرقي بمخرجات المعرض، بما يتوافق مع تطلعات رجال الفكر والثقافة والأدب، ويقدم الإرث الثقافي بكل معطياته لشرائح المجتمع . كم شكر المشاركين في البرنامج الثقافي ضمن فعاليات المعرض من أكاديميين وكتاب ومثقفين، في إثراء الحراك المعرفي، ومقدمي ورش العمل والمحاضرات ومعارض الفن التشكيلي والأجنحة ذات العلاقة بشأن المرأة والطفل .