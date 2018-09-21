باكستان تدعو المملكة للانضمام إلى ممر الحزام

اسلام أباد -رويترز

قال وزير الإعلام الباكستاني أمس الخميس إن إسلام أباد دعت المملكة العربية السعودية لأن تصبح الشريك الثالث في ممر الحزام والطريق الذي تموله بكين ويتضمن مشاريع كبرى للبنية التحتية داخل باكستان.

وقال تشودري إن وفدا سعوديا، يضم وزيري المالية والطاقة، سيزور باكستان في الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول وإن ذلك من شأنه أن يرسي ”الأساس لشراكة كبيرة جدا“.

وفي إشارة إلى الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، المحطة الباكستانية في مبادرة الحزام والطريق الضخمة للبنية التحتية التي أطلقتها الصين، قال تشودري ”السعودية هي البلد الأول الذي دعوناه ليكون الشريك الثالث في سي.بي.إي.سي“.

وأضاف قائلا ”إن شاء الله، ستأتي استثمارات كبيرة جدا إلى باكستان من السعودية في هذا المجال“

وتعهدت بكين بتقديم 60 مليار دولار لبناء محطات للكهرباء وطرق سريعة رئيسية وإنشاء وتطوير طرق للسكك الحديدية وزيادة طاقة الموانئ، للمساعدة في تحويل باكستان إلى طريق بري رئيسي يربط غرب الصين بالعالم.