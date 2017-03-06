باكستان تعتقل 85 بحاراً هندياً إثر تجاوزهم حدودها البحرية

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اعتقلت القوات البحرية الباكستانية 85 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.

وأوضح متحدث باسم وكالة السلامة البحرية الباكستانية اليوم :

أن الدوريات البحرية الباكستانية اعتقلت 85 بحاراً هندياً وضبطت 14 زورقاً كانوا يستقلونها أثناء ممارستهم نشاط الصيد داخل المياه الإقليمية الباكستانية.

مضيفاً أنه تم نقلهم إلى ميناء كراتشي، حيث تم تسليهم إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.