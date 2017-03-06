العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

باكستان تعتقل 85 بحاراً هندياً إثر تجاوزهم حدودها البحرية

0 تعليق 130 مشاهدة
باكستان تعتقل 85 بحاراً هندياً إثر تجاوزهم حدودها البحرية
شارك عبر واتساب

اعتقلت القوات البحرية الباكستانية 85 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.

وأوضح متحدث باسم وكالة السلامة البحرية الباكستانية اليوم :

أن الدوريات البحرية الباكستانية اعتقلت 85 بحاراً هندياً وضبطت 14 زورقاً كانوا يستقلونها أثناء ممارستهم نشاط الصيد داخل المياه الإقليمية الباكستانية.

مضيفاً أنه تم نقلهم إلى ميناء كراتشي، حيث تم تسليهم إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

التصنيف: دولية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق