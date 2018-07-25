باكستان : 28 قتيلا في هجوم تزامنا مع بدء الانتخابات العامة

قتل 28 شخصا على الأقل وجرح 35 آخرون في هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع في مدينة كويتا بجنوب غرب باك

هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان

ستان الأربعاء، بحسب ما اعلن مسؤولون، في وقت يدلي ملايين الناخبين بأصواتهم في انتخابات تشريعية.

وقال المسؤول المحلي في كويتا هاشم غيلزاي إن المهاجم “كان يحاول دخول مركز الاقتراع

وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه”. وأكد مسؤول محلي ثان وقوع الهجوم والحصيلة.

وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية أبوابها الأربعاء في باكستان

وتمت دعوة حوالى 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة خمس سنوات.

وقد احتشدت مجموعات صغيرة من الناخبين أمام أبواب مركز اقتراع في منطقة راقية في لاهور (وسط)، بحسب مراسلي فرانس برس.

وقالت مريم عارف وهي سيدة أعمال “هذه المرة الثانية التي أنتخب فيها. الوضع الأمني جيد هنا”.

وبعد وقت قصير وصل شهباز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية وأحد المرشحين الرئيسيين

لمنصب رئيس الوزراء، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته.

ونشر الجيش الباكستاني مئات آلاف الجنود في أنحاء البلاد الثلاثاء لمراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون أنها “مفتوحة على كل الاحتمالات.